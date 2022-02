Venerato | “Osimhen | De Laurentiis pronto a cederlo Le novità su Fabian e Scamacca”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ciroparla del mercato del Napoli con le trattativa per una possibile cessione diRuiz e Lozano e l’acquisto di. Gli azzurri a fine stagione potrebbero rivoluzionare la rosa, dato che ci sono tanti calciatori in scadenza (come Mertens ed Ospina ad esempio), altri che sicuramente andranno via come Insigne. Da valutare anche gli addii di Malcuit, Ounas, Petagna e Ghoulam.piace al Manchester United.Ciro: calciomercato Napoli, leAlla Domenica Sportiva il giornalista fa il punto sul mercato del Napoli, a partire dalla possibile cessione di. Il nigeriano entra nel mirino del Manchester United che èa dire addio a Cristiano Ronaldo. I Reds stanno pensando a Kane ed ...

Mercato Napoli, parla Ciro. Ciroha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni della ' Domenica Sportiva' . Ecco le sue parole: 'Victorpuò lasciare il Napoli a fine stagione. Il Manchester United punta ...Si è soffermato anche sul mercato del Napol l'esperto della Rai Cironel corso della Domenica Sportiva, in onda su RAI 2. Il giornalista spaventa i tifosi azzurri e dice:è legato al Napoli da un contratto di altri tre anni ed è costato 55 milioni più ...Ciro Venerato sul mercato del Napoli con le trattativa per una possibile cessione di Osimhen, Fabian Ruiz e Lozano e l'acquisto di Scamacca.According to Rai Sport, Napoli star Victor Osimhen is Manchester United's main target to replace Cristiano Ronaldo next season, but Napoli want at least €100m for their striker. The Nigeria internatio ...