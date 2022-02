Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: la francese Oceanne Muller si impone nella carabina 10m (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso della prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, risuona l’inno francese. Il merito è di Oceanne Muller: la shooter transalpina infatti si è imposta nel concorso femminile di carabina ad aria compressa dai 10m. Superando nella finalissima la russa Anastasiia Galashina, con lo score di 16-14, la tiratrice classe 2003 – campionessa d’Europa in carica – si è presa il primo successo assoluto in CdM mostrandosi prontissima a una nuova stagione di gare. Alle loro spalle, in terza piazza, si è invece sistema la statunitense Alison Marie Weisz, capace, nel medal match precedente all’atto per l’oro, di precedere 39.5 a 22 l’ungherese Eszter Meszaros, ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso della prima tappa delladeldi, in corso di svolgimento a Il, risuona l’inno. Il merito è di: la shooter transalpina infatti si è imposta nel concorso femminile diad aria compressa dai 10m. Superandofinalissima la russa Anastasiia Galashina, con lo score di 16-14, la tiratrice classe 2003 – campionessa d’Europa in carica – si è presa il primo successo assoluto in CdM mostrandosi prontissima a una nuova stagione di gare. Alle loro spalle, in terza piazza, si è invece sistema la statunitense Alison Marie Weisz, capace, nel medal match precedente all’atto per l’oro, di precedere 39.5 a 22 l’ungherese Eszter Meszaros, ...

Advertising

princestone20 : RT @Coninews: ? S-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-I-O ? Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a segno, in corso a Il Cairo, Danilo Denn… - PvtGunnerHeath : RT @Coninews: ? S-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-I-O ? Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a segno, in corso a Il Cairo, Danilo Denn… - Coninews : ? S-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-I-O ? Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a segno, in corso a Il Cairo, D… - sportface2016 : #Tiroasegno | #ISSFWorldCup: #Sollazzo oro nella C10 uomini - OA_Sport : Apertura trionfale per l'Italia: vittoria per il classe 2002! -