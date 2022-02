Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 28 febbraio 2022) Archiviata la tappa di Lahti, in Finlandia, prosegue la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022; gli atleti saranno protagonisti giovedì 3 marzo a Drammen, in Norvegia. Si gareggerà solo giovedì, in programma le gare di sprint sia maschile che femminile. Quanto accaduto nella giornata di sabato, a Lahti, ci ha confermato il gran momento di forma che stanno attraversando sia la svedese Jonna Sundling che il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, freschi campioni olimpici a Pechino, nonché vincitori nelle sprint in Finlandia. Come detto, dunque, a Drammen si gareggerà solo giovedì 3 marzo: alle ore 10:00 ci saranno le qualificazioni, sia maschili che femminili; per poter assistere alla fase finale (quarti di finale, semifinale e finale) bisognerà attendere le 12:30. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Archiviata la tappa di Lahti, in Finlandia, prosegue ladeldi sci di2021-; gli atleti saranno protagonisti giovedì 3 marzo a, in Norvegia. Si gareggerà solo giovedì, inle gare di sprint sia maschile che femminile. Quanto accaduto nella giornata di sabato, a Lahti, ci ha confermato il gran momento di forma che stanno attraversando sia la svedese Jonna Sundling che il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, freschi campioni olimpici a Pechino, nonché vincitori nelle sprint in Finlandia. Come detto, dunque, asi gareggerà solo giovedì 3 marzo: alle ore 10:00 ci saranno le qualificazioni, sia maschili che femminili; per poter assistere alla fase finale (quarti di finale, semifinale e finale) bisognerà attendere le 12:30. La ...

