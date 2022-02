Schianto nella notte per Ribery | paura per il francese della Salernitana

Advertising

mayoraltitolare : RT @MicheleSpiezia1: Uno schianto. Uno spavento. Nella notte un'auto finisce la sua corsa contro un semaforo. Nell'abitacolo c'è l'asso fra… - chefoss : RT @MicheleSpiezia1: Uno schianto. Uno spavento. Nella notte un'auto finisce la sua corsa contro un semaforo. Nell'abitacolo c'è l'asso fra… - Livia_DiGioia : RT @MicheleSpiezia1: Uno schianto. Uno spavento. Nella notte un'auto finisce la sua corsa contro un semaforo. Nell'abitacolo c'è l'asso fra… - imalessia06 : RT @MicheleSpiezia1: Uno schianto. Uno spavento. Nella notte un'auto finisce la sua corsa contro un semaforo. Nell'abitacolo c'è l'asso fra… - forzagranata1 : RT @MicheleSpiezia1: Uno schianto. Uno spavento. Nella notte un'auto finisce la sua corsa contro un semaforo. Nell'abitacolo c'è l'asso fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto nella

LA NAZIONE

Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamentemail.Una storia su Instagram postata sul suo profilo intorno alle 22 di ieri sera dove mostrava il volante e la mano che conduceva la sua automobile Audizona di Paestum. Poco dopo però lo...L'auto su cui viaggiava il calciatore della Salernitana è finita contro il palo di un semaforo. Il fantasista francese salterà la sfida di San Siro contro l'Inter ...Un uomo è morto in via Brescia, lungo la circonvallazione di Odolo, a seguito di un incidente stradale. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo, la cui età ancora non è nota, sarebbe finito a sbattare ...