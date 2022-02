Psg, futuro in Mls per Messi? L’Inter Miami ci prova (Di lunedì 28 febbraio 2022) Leo Messi potrebbe lasciare il Psg al termine della stagione? L’Inter Miami proverà a portarlo in Mls in estate Leo Messi in estate potrebbe lasciare il Psg? L’attaccante argentino potrebbe ricevere le avance delL’Inter Miami. La squadra americana lo vorrebbe portare in Mls in estate, ma c’è da capire quanto Messi voglia lasciare l’Europa e il Psg dopo una sola stagione. Lo riporta la BBC. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Leopotrebbe lasciare il Psg al termine della stagione?proverà a portarlo in Mls in estate Leoin estate potrebbe lasciare il Psg? L’attaccante argentino potrebbe ricevere le avance del. La squadra americana lo vorrebbe portare in Mls in estate, ma c’è da capire quantovoglia lasciare l’Europa e il Psg dopo una sola stagione. Lo riporta la BBC. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fprime86 : RT @Spazio_J: Kean si gioca la Juve: c'è la notizia sul suo futuro! - - Spazio_J : Kean si gioca la Juve: c'è la notizia sul suo futuro! - - PSGRelay : RT @serieAnews_com: Possibile futuro in #MLS per Lionel #Messi, che potrebbe concludere prima del tempo la sua avventura al #PSG per accasa… - serieAnews_com : Possibile futuro in #MLS per Lionel #Messi, che potrebbe concludere prima del tempo la sua avventura al #PSG per ac… - SMontemorra : Juventus, futuro di Kean in bilico: PSG alla finestra -