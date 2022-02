No! Questi genitori non stanno manifestando contro il vaccino Pfizer per la morte dei loro figli (Di lunedì 28 febbraio 2022) A inizio febbraio, su alcuni gruppi Telegram italiani, ha iniziato a circolare un video con la didascalia «SVIZZERA: I genitori piangono la morte dei loro figli protestando con le bare bianche marchiate Pfizer». La clip, in bianco e nero, ritraeva la “marcia bianca” di uomini e donne che sfoggiavano cartelli di protesta e alcune bare, su cui figuravano diversi nomi (“Zoé”, “Inès”, “Sacha”) e il logo della nota azienda produttrice di vaccini Pfizer. Nessuno, in realtà, ha pianto un reale decesso. Per chi ha fretta Sui social circola un video che ritrarrebbe dei «genitori che piangono la morte dei loro figli protestando con le bare bianche marchiate Pfizer». La clip è stata condivisa con la ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) A inizio febbraio, su alcuni gruppi Telegram italiani, ha iniziato a circolare un video con la didascalia «SVIZZERA: Ipiangono ladeiprotestando con le bare bianche marchiate». La clip, in bianco e nero, ritraeva la “marcia bianca” di uomini e donne che sfoggiavano cartelli di protesta e alcune bare, su cui figuravano diversi nomi (“Zoé”, “Inès”, “Sacha”) e il logo della nota azienda produttrice di vaccini. Nessuno, in realtà, ha pianto un reale decesso. Per chi ha fretta Sui social circola un video che ritrarrebbe dei «che piangono ladeiprotestando con le bare bianche marchiate». La clip è stata condivisa con la ...

