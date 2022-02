Le pagelle di Eraldo Pecci | Insigne è stato il più bravo | un vero capitano

Leggi su goalnews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Il talento di Lorenzopremiato dache lo ha eletto il migliore in campo contro la Lazio. "Èil più, mi fa piacere" NAPOLI - Un talento che non smette di crescere. Lorenzonon delude mai e questa volta, contro la Lazio, èpremiato dal direttore sportivo della Romache lo ha eletto il migliore in campo. "Èil più, mi fa piacere", le parole dell'ex attaccante azzurro ai microfoni di Radio Marte Sport.? L'intervista di: "il più, un nove e mezzo" Il giornalista ...