' Le devono tagliare le corde vocali' | Noemi diffida Barù dopo la frase choc al Gf Vip

Advertising

bastulio : @confundustria Colleghi ha ragione. Dobbiamo tagliare i fondi a sanità e scuola pubbliche e incrementare le spese b… - occhio_notizie : Noemi diffida Barù dopo la frase agghiacciante del gieffino: 'Le devono tagliare le corde vocali' #gfvip6 - NoemiAddicted : 'Devono tagliare le corde vocali': arriva la diffida per Barù - J_Deroko : @MinutemanItaly Che resta? La Polonia è il Paese che più di tutti, assieme ai Baltici, ha premuto per le sanzioni r… - ORANG3VIBES : @iitxyellow i capelli si devono tagliare -

Ultime Notizie dalla rete : devono tagliare

Barù non sembra aver gradito 'Ti amo non lo so dire' di Noemi e non si è contenuto nell'esprimere il suo parere: 'Lele corde vocali' . Un commento che gli è costata una diffida da ...Mamma mia, mi sono svegliato? Ma di chi era la prima canzone? Noemi? Lele corde vocali!' . Queste le esternazioni che fecero scalpore e che arrivarono pure all'orecchio della ...Barù non sembra aver gradito 'Ti amo non lo so dire' di Noemi e non si è contenuto nell'esprimere il suo parere: «Le devono tagliare le corde vocali». Un commento che gli è costata una diffida da ...La cantante Noemi diffida Barù dopo l'agghiacciante frase detta al Gf Vip 6. Ecco cosa ha detto il concorrente del Grande Fratello Vip ...