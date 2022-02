Juventus | l’investimento più fallimentare di sempre | “Persi 11 milioni di euro in un anno”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lastata una società molto attenta agli investimenti e al bilancio, ma in certi casi i suoi giocatori non lo sono stati. I soldi nel mondo del calcio non sono mai stati un grande problema e mai come in questi anni il football sta vivendo un momento così florido, con gli stipendi che sonopiù alto e non sembra essere destinati ad abbassare i contrattipiù faraonici per i calciatori. I soldi però sonofacilmente spendibili e così un ex giocatore dellasi è trovato di fronte a un vero e proprio crollo finanziario che lo ha obbligato a fare un importante retromarcia nel suo obbiettivo di allargare il proprio impero e che da un certo punto di vista ha regalato davvero molta soddisfazione nell’ambiente bianconero. Andrea Agnelli ...