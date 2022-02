Immigrato ucraino in Italia: "Sono pronto a partire per la guerra" (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Sono pronto a partire per fare la guerra in Ucraina e aiutare il mio popolo, il mio Paese e i poveri figli rimasti li'": a dirlo e' Volodymyr Turyanskyy, trentenne ucraino da dieci Immigrato ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) "per fare lain Ucraina e aiutare il mio popolo, il mio Paese e i poveri figli rimasti li'": a dirlo e' Volodymyr Turyanskyy, trentenneda dieciad ...

Ultime Notizie dalla rete : Immigrato ucraino Immigrato ucraino in Italia, pronto a partire per la guerra "Sono pronto a partire per fare la guerra in Ucraina e aiutare il mio popolo, il mio Paese e i poveri figli rimasti lì": a dirlo è Volodymyr Turyanskyy, trentenne ucraino da dieci immigrato ad Arrone, dove vive insieme alla madre Giulia. Nella loro abitazione da domenica hanno accolto anche la compagna Ivanna e le due figlie di questa, tra i primi profughi ...

"Lezioni di persiano", un bel film di Vadim Perelman La storia di Gilles, che il regista ebreo ucraino Vadim Perelman - nato a Kiev nel 1963 e immigrato negli Stati Uniti già prima del crollo dell'URSS, con all'attivo alcuni bei film quali La casa di ...

Immigrato ucraino in Italia, pronto a partire per la guerra Agenzia ANSA Bergamo si stringe ai Malinovskyi: ecco dove donare e cosa La moglie del giocatore dell’Atalanta, attiva fin dal primo giorno dell’invasione dell’Ucraina con la comunità immigrata, ha ottenuto uno spazio a disposizione Medicinali, giocattoli, pappe per i più ...

