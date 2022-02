Federica Panicucci conquista con un (audace) tubino di Elisabetta Franchi

Leggi su diredonna

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Basta dare un’occhiata veloce al profilo Instagram diper trovare look ed outfit adatti ad ogni occasione. La conduttrice televisiva, infatti, ama condividere con i suoi follower i capi più belli del suo guardaroba, mettendo in mostra il suo stile elegante e senza tempo, che va dai completi agli abiti da sera, passando per le maxi felpe e i pantaloni a palazzo. E l’ultimo scatto condiviso è perfettamente in linea con i suoi migliori look. Vi raccomandiamo... Il tailleur diè ciò che serve per illuminare l'inverno Questa volta, la presentatrice di Mattino Cinque, si è mostrata sorridente e sensuale con indosso unnero dimolto ...