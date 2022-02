Dino Zoff compie 80 anni e Roma gli rende omaggio. Gualtieri: 'Dino unisce l'Italia' (Di lunedì 28 febbraio 2022) 'In un Paese in cui ci si divide per tutto , su una cosa tutti gli Italiani sono d'accordo: Zoff unisce , è un grande uomo e un grande sportivo e tutti noi gli dobbiamo qualcosa. C'è tanto affetto nei ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) 'In un Paese in cui ci si divide per tutto , su una cosa tutti glini sono d'accordo:, è un grande uomo e un grande sportivo e tutti noi gli dobbiamo qualcosa. C'è tanto affetto nei ...

Advertising

gianluigibuffon : Per tutti i portieri, quelli della mia generazione e quelli più giovani, Dino Zoff è stato, è ancora e sarà per sem… - juventusfc : Oggi compie 80 anni una leggenda della Juventus e del calcio italiano. Buon compleanno a Dino Zoff ?????? - Azzurri : ?? Buon compleanno a Dino #Zoff che festeggia 8??0?? anni ?? 112 presenze in #Nazionale ???? ?? Campione del Mondo 19… - giggiross123 : RT @gianluigibuffon: Per tutti i portieri, quelli della mia generazione e quelli più giovani, Dino Zoff è stato, è ancora e sarà per sempre… - SkySport : #Zoff80 stasera su Sky Sport Uno IL RICORDO DI LUCA MARCHEGIANI ? Due appuntamenti da non perdere oggi per festeggi… -