Covid, in gran parte dei contagiati lascia un disturbo che può durare per anni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Covid non per tutti è una banale influenza. In molti pazienti ha lasciato un ricordino molto fastidioso che può durare anni. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 17.981 unità. Da ieri 207 morti. Covid: lascia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilnon per tutti è una banale influenza. In molti pazienti hato un ricordino molto fastidioso che può. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di– attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 17.981 unità. Da ieri 207 morti.L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : ?? Stasera l'annuncio - LaStampa : Covid, in Gran Bretagna fine alle restrizioni: non si isolano più neanche i contagiati. L’Australia riapre le front… - Corriere : Addio ultime restrizioni Covid, in Gran Bretagna scatta il Freedom Day. Johnson: momento di orgoglio - Ele_ele_88_ : @Adnkronos 'Mi domando perché i genitori non hanno fatto immunizzare i figli'. Ma è deficiente? Lo ha capito che no… - m_emmanuele : RT @efficienzaener1: Bill Gates e complotto contro UMANITA' = Gran Reset = COVID = DITTATURA “Questo è stato un test interessante della fid… -