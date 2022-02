Brutto incidente in auto per Ribery: trasportato in ospedale (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’attaccante della Salernitana, Franck Ribery, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte. Secondo quanto riporta Salerno Today, infatti, l’auto del francese ha sbandato (cause ancora da accertare). Con lui c’era un’altra persona, probabilmente suo cugino. Foto: Getty Images- Franck Ribery Ribery è stato soccorso da una pattuglia di carabinieri ed è stato poi trasportato in ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. I militari dovranno verificare con appositi test l’assenza di sostante stupefacenti che possono aver alterato le sue capacità di guida. L’attaccante è stato poi dimesso dall’ospedale con una prognosi di sette giorni: salterà quindi sicuramente la partita Inter-Salernitana di sabato. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’attaccante della Salernitana, Franck, è rimasto coinvolto in unstradale nella notte. Secondo quanto riporta Salerno Today, infatti, l’del francese ha sbandato (cause ancora da accertare). Con lui c’era un’altra persona, probabilmente suo cugino. Foto: Getty Images- Franckè stato soccorso da una pattuglia di carabinieri ed è stato poiin, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. I militari dovranno verificare con appositi test l’assenza di sostante stupefacenti che possono aver alterato le sue capacità di guida. L’attaccante è stato poi dimesso dall’con una prognosi di sette giorni: salterà quindi sicuramente la partita Inter-Salernitana di sabato.

