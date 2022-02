Biden mantiene la sua promessa di «diversificare sempre di più la Corte che per oltre due secoli è stata composta da soli uomini bianchi» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alla Corte Suprema siederà la prima giudice afroamericana in oltre duecento anni di storia del più alto organo giudiziario del paese. Ketanji Brown Jackson, l’ex studentessa di Harvard strenua paladina dei diritti delle minoranze, è stata nominata dal presidente degli Stati Uniti e, se confermata, prenderà il posto del giudice liberale, Stephen Breyer. Leggi anche › L’antiabortista Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Cosa può cambiare per il voto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) AllaSuprema siederà la prima giudice afroamericana induecento anni di storia del più alto organo giudiziario del paese. Ketanji Brown Jackson, l’ex studentessa di Harvard strenua paladina dei diritti delle minoranze, ènominata dal presidente degli Stati Uniti e, se confermata, prenderà il posto del giudice liberale, Stephen Breyer. Leggi anche › L’antiabortista Amy Coney Barrett allaSuprema. Cosa può cambiare per il voto ...

IOdonna : Biden mantiene la sua promessa di «diversificare sempre di più la Corte che per oltre due secoli è stata composta d… - SOstrica : RT @valeriafedeli: #Biden mantiene la sua promessa elettorale e nomina #ketanjibrownjackson tra i saggi della Corte suprema dopo due secoli… - GIAREGIA23 : @Manuela9679 @vncnzvlln92 Però Biden non è un pazzo maledetto guerrafondaio. E neanche tutto il resto del mondo che… - esmeraldarizzi : RT @valeriafedeli: #Biden mantiene la sua promessa elettorale e nomina #ketanjibrownjackson tra i saggi della Corte suprema dopo due secoli… - greenpassnews : Biden nomina Ketanji Jackson alla Corte Suprema, mantiene l'impegno a scegliere in base alla razza e al sesso -… -