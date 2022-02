Atalanta-Sampdoria 2-0 al 45' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Atalanta-Sampdoria è la partita che conclude il programma della 27esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri - che dovranno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022)è la partita che conclude il programma della 27esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri - che dovranno...

Advertising

DiMarzio : .@Atalanta_BC, infortunio per #Malinovskyi prima della gara contro la @sampdoria - ultrasblasfemo : oppure Padova, Brescia, Pordenone, Frosinone, Inter, Juve, Napoli, Benevento, Monza, Pisa, Ascoli, cittadella, Como… - rickysamp69 : @Simosamp79 @Atalanta_BC @sampdoria @SerieA Era in fuorigioco passivo il giocatore a dx di Pasalic… - Simosamp79 : Stasera @Atalanta_BC non mette l’immagine del primo gol ?? Stasera va tutto bene ??? #piangerini @sampdoria @SerieA - AndreaBruno17 : @sampdoria Se non si corre e non si pressa con squadre come l'#Atalanta è difficile ottenere un qualcosa di diverso… -