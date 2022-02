27 Febbraio 2022 – E’ l’ora dei negoziati tra Russia e Ucraina, si terranno in Bielorussia. Opec+ e Gas, la Russia continua ad ottemperare agli impegni internazionali. La Cina invita tutti a "dar prova di moderazione” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “I negoziati tra Russia e Ucraina si terranno nella regione di Gomel“. Lo conferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’agenzia russa anche se il presidente ucraino, il premier britannico e il presidente Usa si dimostrano scettici. Intanto le truppe russe hanno preso il controllo della città Ucraina di Berdyansk nella regione di Zaporozhye. La notizia è stata confermata dal consigliere del capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky. continua anche l’escalation di sanzioni sempre più dure nei confronti di Mosca. L’Unione europea, assieme ai suoi alleati, sta stringendo il cerchio attorno alla Russia. E per la prima volta nella storia che ha deciso un blocco totale ai voli e commerciali e ha deciso di inviare armi a un paese terzo: ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Itrasinella regione di Gomel“. Lo conferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’agenzia russa anche se il presidente ucraino, il premier britannico e il presidente Usa si dimostrano scettici. Intanto le truppe russe hanno preso il controllo della cittàdi Berdyansk nella regione di Zaporozhye. La notizia è stata confermata dal consigliere del capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky.anche l’escalation di sanzioni sempre più dure nei confronti di Mosca. L’Unione europea, assieme ai suoi alleati, sta stringendo il cerchio attorno alla. E per la prima volta nella storia che ha deciso un blocco totale ai voli e commerciali e ha deciso di inviare armi a un paese terzo: ...

