Traffico Roma del 27-02-2022 ore 18:30 Luceverde Roma buona domenica e ben trovati dalla redazione file sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale oltre al Traffico intenso segnalato un incidente mentre sulla tangenziale sono code da Batteria Nomentana Scalo San Lorenzo in direzione San Giovanni si procede incolonnati sulla Pontina da Castel di Decima al Raccordo in entrata nella capitale anche qui a causa di un incidente e incidente file sulla Appia da Ciampino a raccordo verso Roma o detratti sulla carreggiata interna del raccordo dalla Casilina all'ardeatina si sta in coda anche sulla diramazione Roma sud da Torrenova a raccordo Traffico da rientro sulla diramazione Roma Nord con code a tratti verso la capitale da Settebagni rallentamenti e code a tratti anche sulla Flaminia da Prima Porta a via dei Due

