Spezia - Roma 0-1 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 27 febbraio 2022) Lavince con loper uno a zero. Logioca in 10 per tutto il secondo tempo, e lacrea palle gol in continuazione trovando addirittura quattro legni, e le grandi parate di Provedel. La squadra di Mou domina il match ma non...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Spezia 0-1* Roma *(Pen: Abraham 90+9') #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Spezia 0-1 Roma #SSFootball - DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #SpeziaRoma - Dorian221190 : RT @dorianoforesto: GIUSTIZIA È STATA FATTA. È FINITA LA GIOSTRA PEZZI DI MERDA. #Spezia #Roma #Abraham #SpeziaRoma - gilnar76 : FOLLIA ALLO STATO PURO ?? GLI ULTIMI MINUTI IN LIVE DI SPEZIA-ROMA 0-1 #Amala #Forzainter #Inter #Neschio #Seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Roma

Serie A, le partite della domenica La, 27 febbraio 2022 - Tre pali e un gol alla fine del lunghissimo recupero: lacrea tanto contro loma soffre per l'imprecisione dei suoi attaccanti a pochi metri dalla porta. I liguri restano in 10 alla fine del primo tempo ma continuano a mettere in difficoltà i ...Unasprecona e sfortunata fino al 94', trova la vittoria con il rigore di Abraham all'ultimo respiro dopo una partita piena di occasioni sprecate, quattro pali colpiti, con Loin dieci per più ...Lo stop per squalifica non gli fa perdere il solito vizio da cartellino, beccandosi un ingenuo giallo a fine primo tempo, nel momento di maggior nervosismo per lo Spezia. Per fortuna ... da quando ...Oggi la Roma ha espugnato La Spezia grazie al rigore di Abraham al 98': è il gol più tardivo della storia della Roma Tammy Abraham ha realizzato il gol vittoria della Roma a La Spezia grazie al rigore ...