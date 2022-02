Sindaco Kiev: "Frainteso, Capitale non è completamente circondata" (Di domenica 27 febbraio 2022) "Kiev non è completamente circondata. L'esercito ucraino sta combattendo duro alla periferia e l'Esercito russo ha subito molte perdite". Lo ha detto il Sindaco della Capitale Vitali Klitschko alla Bild, dopo aver denunciato... Leggi su europa.today (Di domenica 27 febbraio 2022) "non è. L'esercito ucraino sta combattendo duro alla periferia e l'Esercito russo ha subito molte perdite". Lo ha detto ildellaVitali Klitschko alla Bild, dopo aver denunciato...

