Sci di fondo | Mondiali J U23 | Elia Barp d’argento nella sprint tl U20

(Di domenica 27 febbraio 2022) A Lygna, in Norvegia, sono terminati oggi con le proveU20 di sci di1.2 km in tecnica libera maschile oro in finale al norvegese Johannes Loennestad Flaaten, primo in 2’15?55, davanti all’azzurro, il quale centra una fantastica medagliain 2:16.21. Completa il podio l’altro norvegese Aleksander Elde Holmboe, terzo in 2:18.44. Così gli altri azzurrini: fuori in semifinale Benjamin Schwingshackl, 7° assoluto, eliminato ai quarti Simone Mastrobattista, 26° complessivo. Non aveva superato le qualificazioni Andrea Zorzi, 70°.1.2 km in tecnica libera femminile il titolo è andato alla norvegese Maria Hartz Melling, prima in 2’36?17, la quale ha battuto la svedese Maerta Rosenberg, seconda in 2’36?54, ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi:… - Eurosport_IT : ?? Nella 10 km femminile Therese Johaug fa 80 in Coppa del Mondon ?? Nella 15 km maschile Iivo Niskanen recupera ed… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo, Mondiali Juniores - L'Italia femminile c'è: Laurent 4ª, De Martin Pinter 9ª nella sprint! - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Fenomeno Johaug, sono 80 vittorie individuali in Coppa del Mondo: sfida emozionante con Nepryaeva! https://… - OA_Sport : Sci di fondo: Iivo Niskanen vola ancora a Lahti, sua la 15 km tc. Federico Pellegrino guida i tre italiani nei prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Johannes Klaebo per una volta deve arrendersi a un rivale. Nella 15 km maschile in tecnica classica di Lahti 2022, il fuoriclasse dellodi, oro a Pechino, viene battuto dal padrone di casa Iivo Niskanen . Il finlandese, partito con bib 46, chiude in 33.06.5 e attende nel finale che arrivino i migliori. Il norvegese paga ben ...Temperature in picchiata ovunque, fino a - 5 gradi a Capracotta dove si sono svolte, in località Prato Gentile, le gare didiCriterium Interappenino 2022. La neve non sta creando grossi ...A Lygna, in Norvegia, sono terminati oggi con le prove sprint i Mondiali U20 di sci di fondo. Nella 1.2 km in tecnica libera maschile oro in finale al norvegese Johannes Loennestad Flaaten, primo in 2 ...LAHTI - Due successi regali nelle gare distance con partenza ad intervalli in tecnica classica. Nella 10 km femminile Therese Johaug fa 80 in Coppa del Mondo, n ...