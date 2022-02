Roberto Mancini in visita all’Italia del Basket

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il Ct ha fatto l’in bocca al lupo alla Nazionale per il match con l’Islanda, alle 20.30 sarà in tribuna a fare il tifo per gli Azzurri di Sacchetti

Tra un mese con la sua Nazionale andrà a caccia del pass per il Mondiale di Qatar 2022, ma intantofa il tifo per un'altra Nazionale italiana impegnata nelle qualificazioni mondiali. Stamattina il Ct ha infatti fatto visita all'Italia del Basket nel ritiro di Bologna, preannunciando ...Franchini. Prato 2000 : Pellegrini; Zinna; Testaguzza; Ndou; Mazzanti; Ghidotti; Baroncelli ... Baeza Rosales; Raffo; Mosti S.; Zuccarelli; Viti; Montecalvo; Bruzzi; Pedrazzi;. A ...Il Ct ha fatto l’in bocca al lupo alla Nazionale per il match con l’Islanda, alle 20.30 sarà in tribuna a fare il tifo per gli Azzurri di Sacchetti ...Il centrocampista giallorosso ha messo mi piace a Vlahovic, Bonucci e Locatelli dopo la vittoria dei ragazzi di Allegri contro l'Empoli. Fan bianconeri in estasi.