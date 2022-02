Rally, Svezia day-3: Rovanpera controlla e vince, Evans ancora out (Di domenica 27 febbraio 2022) Kalle Rovanpera ha vinto l’edizione 2022 del Rally di Svezia, secondo atto del FIA World Rally Championship. Il finnico ha amministrato il proprio vantaggio in classifica sul belga Thierry Neuville (Hyundai) ed il connazionale Esapekka Lappi (Toyota), rispettivamente a +22.0 ed a +30.6 . Prima gioia per il giovane alfiere del marchio giapponese nel round scandinavo, la terza in carriera dopo i trionfi della passata stagione in Estonia e Grecia. La SS16, il primo impegno di giornata, è stata decisiva. Rovanpera non ha commesso errori ed ha conquistato il segmento, mentre Elfyn Evans era costretto ad alzare bandiera bianca. Il gallese di Toyota, secondo dopo il secondo giorno ad 8.3 secondi dal leader, si è ritirato in seguito ad un errore in uscita di una piega verso sinistra. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Kalleha vinto l’edizione 2022 deldi, secondo atto del FIA WorldChampionship. Il finnico ha amministrato il proprio vantaggio in classifica sul belga Thierry Neuville (Hyundai) ed il connazionale Esapekka Lappi (Toyota), rispettivamente a +22.0 ed a +30.6 . Prima gioia per il giovane alfiere del marchio giapponese nel round scandinavo, la terza in carriera dopo i trionfi della passata stagione in Estonia e Grecia. La SS16, il primo impegno di giornata, è stata decisiva.non ha commesso errori ed ha conquistato il segmento, mentre Elfynera costretto ad alzare bandiera bianca. Il gallese di Toyota, secondo dopo il secondo giorno ad 8.3 secondi dal leader, si è ritirato in seguito ad un errore in uscita di una piega verso sinistra. Il ...

