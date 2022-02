LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch in DIRETTA: Ryding detta legge nella seconda manche, Razzoli ultima speranza azzurra (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Il “Razzo” attraversa la prima fotocellula con un ritardo di +0”12. +0”43 a metà pista, poi un bel recupero gli consente di inserirsi al quinto posto (+0”22). Classifica molto ristretta. 13.02 Lo Slalomista meno talentuoso della famiglia Matt è quinto a +0”61, stesso crono di Vinatzer. Ecco Razzoli, due decimi esatti il bottino su Ryding. 13.00 Partito Matt, gap di -0”18. 12.57 Linus Strasser fa decisamente meglio: piazza d’onore provvisoria a +0”12! Sono scesi quindici atleti, ne mancano altrettanti. Fra questi Giuliano Razzoli, ultima freccia all’arco azzurro, che partirà subito dopo l’austriaco Michael Matt. 12.55 Vinatzer perde subito mezzo secondo. +0”63 all’intermedio successivo, +0”43 al terzo. Il gardenese chiude ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Il “Razzo” attraversa la prima fotocellula con un ritardo di +0”12. +0”43 a metà pista, poi un bel recupero gli consente di inserirsi al quinto posto (+0”22). Classifica molto ristretta. 13.02 Loista meno talentuoso della famiglia Matt è quinto a +0”61, stesso crono di Vinatzer. Ecco, due decimi esatti il bottino su. 13.00 Partito Matt, gap di -0”18. 12.57 Linus Strasser fa decisamente meglio: piazza d’onore provvisoria a +0”12! Sono scesi quindici atleti, ne mancano altrettanti. Fra questi Giulianofreccia all’arco azzurro, che partirà subito dopo l’austriaco Michael Matt. 12.55 Vinatzer perde subito mezzo secondo. +0”63 all’intermedio successivo, +0”43 al terzo. Il gardenese chiude ...

