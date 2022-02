Le agenzie Onu sospendono le operazioni in Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) Le agenzie dell'Onu e i loro partner umanitari hanno sospeso le operazioni in Ucraina "a causa del deterioramento della situazione della sicurezza": lo ha reso noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Ledell'Onu e i loro partner umanitari hanno sospeso lein"a causa del deterioramento della situazione della sicurezza": lo ha reso noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per ...

Ultime Notizie dalla rete : agenzie Onu Le agenzie Onu sospendono le operazioni in Ucraina Le agenzie dell'Onu e i loro partner umanitari hanno sospeso le operazioni in Ucraina "a causa del deterioramento della situazione della sicurezza": lo ha reso noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il ...

Ucraina, ultimatum di Mosca. Kiev: 'Inaccettabile. Anche la Bielorussia pronta ad attaccarci'. Giallo sull'avvio dei negoziati a Gomel. L'Ue ... Intanto le agenzie dell'Onu e i loro partner umanitari lasciano l'Ucraina. La stessa Onu informa sono almeno 64 i civili uccisi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina e oltre 170 i feriti. In totale ...

TEMPO REALE/Ultimatum russo a Zelensky, attacchi a Kiev Il conflitto in Ucraina non si ferma e pende l'ultimatum di Mosca a Kiev - alle 13 di oggi - dopo il rifiuto del premier Zelensky di recarsi in Bielorussia per avviare un negoziato con il Cremlino, ch ...

