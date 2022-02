Insigne rompe un tabù con il gol alla Lazio

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 febbraio 2022) Lorenzoha segnato con laed ha infranto un. L’attaccante del Napoli non segnava da 9 mesi su azione. Fino ad ora tutti i gol segnati li aveva realizzati sul calcio di rigore. Un gol bellissimo quel del capitano del Napoli che ha sfruttato un assist di Elmas per mettere il pallone alle spalle di Strakosha. Un tiro potente e preciso quello diche non ha lasciato scampo al portiere dellasi è visto poi annullare la rete del 2-0 per fuorigioco L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com.