Guerra Ucraina-Russia, Medvedev invoca la pace: "I bambini non devono smettere di sognare" (Di domenica 27 febbraio 2022) Attraverso un messaggio postato sui suoi profili social, il nuovo numero uno al mondo di tennis, Daniil Medvedev, ha commentato ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina. "Ricordate ciò che ho detto dopo la finale degli Australian Open? Quella storia riguardava me e i miei sogni d'infanzia. E oggi voglio parlare per conto di ogni bambino nel mondo – scrive il giocatore russo – Tutti hanno dei sogni, la loro vita sta cominciando solo ora e tante belle esperienze devono ancora arrivare: i primi amici, le prime grande emozioni. Tutto ciò che provano e vedono è una novità nella loro vita. E' per questo che chiedo la pace nel mondo, la pace tra i paesi. I bambini sono nati con una fiducia interiore nel mondo, credono davvero molto in tutto: nelle persone, nell'amore, ..."

