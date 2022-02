Guerra in Ucraina. Decine di morti civili a Kharhiv, Mariupol sotto attacco. Negoziati interrotti e ripresi (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Onu: 102 vittime e 500mila rifugiati. Zelensky: «Immediata adesione all’Ue». Michel: «Invio di armi da 20 Paesi Ue». La Svizzera si unisce alle sanzioni. Usa e Francia ai loro cittadini: lasciare la Russia. Il rublo crolla Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Onu: 102 vittime e 500mila rifugiati. Zelensky: «Immediata adesione all’Ue». Michel: «Invio di armi da 20 Paesi Ue». La Svizzera si unisce alle sanzioni. Usa e Francia ai loro cittadini: lasciare la Russia. Il rublo crolla

