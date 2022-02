Gli effetti “ucraini” sulle materie prime. Scrive Paganini (Competere) (Di domenica 27 febbraio 2022) Per almeno tre decenni l’Occidente si è adagiato sulla convinzione che il processo di democratizzazione globale fosse inarrestabile e che pace e armonia fossero garantite. Ha creduto ingenuamente di poter controllare l’offerta dei beni necessari a alimentare la sfrenata crescita del proprio benessere sociale ancor prima che economico. La crisi Ucraina ha evidenziato che il benessere occidentale, e in particolare quello europeo, non è garantito ma dipende intrinsecamente dalle materie prime, o comunque da risorse e beni, provenienti dal resto del globo. L’Occidente non può fare a meno del resto del mondo, mente il resto del mondo può fare tranquillamente a meno dell’Occidente. Europa e Stati Uniti hanno perso la leadership economica senza accorgersene. Ora stanno per perdere quella sociale e politica. Ci rimarrà quella morale, con cui però, ci facciamo ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Per almeno tre decenni l’Occidente si è adagiato sulla convinzione che il processo di democratizzazione globale fosse inarrestabile e che pace e armonia fossero garantite. Ha creduto ingenuamente di poter controllare l’offerta dei beni necessari a alimentare la sfrenata crescita del proprio benessere sociale ancor prima che economico. La crisi Ucraina ha evidenziato che il benessere occidentale, e in particolare quello europeo, non è garantito ma dipende intrinsecamente dalle, o comunque da risorse e beni, provenienti dal resto del globo. L’Occidente non può fare a meno del resto del mondo, mente il resto del mondo può fare tranquillamente a meno dell’Occidente. Europa e Stati Uniti hanno perso la leadership economica senza accorgersene. Ora stanno per perdere quella sociale e politica. Ci rimarrà quella morale, con cui però, ci facciamo ...

