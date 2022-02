Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 28 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) La riqualificazione di sottoservizi e a seguire la pavimentazione in pietra in via Porta Rossa, il rifacimento dei marciapiedi in via del Larione e ancora interventi alle fognature in via XX Settembre e la posa di cavi in fibra ottica in via Baracca L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 febbraio 2022) La riqualificazione di sottoservizi e a seguire la pavimentazione in pietra in via Porta Rossa, il rifacimento dei marciapiedi in via del Larione e ancora interventi alle fognature in via XX Settembre e la posa di cavi in fibra ottica in via Baracca L'articolo proviene daPost.

