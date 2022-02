Atletica, Marcell Jacobs: “Non mi do la sufficienza, ma conta andare forte ai Mondiali” (Di domenica 27 febbraio 2022) C’era grande attesa nella seconda e ultima giornata dei Campionati Assoluti Indoor di Atletica leggera di scena ad Ancona. Un menù ricchissimo di specialità e tra queste anche i 60 metri del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. L’azzurro, in preparazione per i Mondiali indoor di Belgrado (Serbia) in programma dal 18 al 20 marzo, era in gara per la prima volta in Italia dopo i due ori a Cinque Cerchi conquistati a Tokyo (Giappone). Un percorso convincente quello di Marcell nei tre meeting a cui ha preso parte, con tre vittorie in altrettante partecipazioni: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz e 6.50 a Liévin, con il record italiano di 6.47 (da lui stabilito l’anno passato agli Europei indoor di Toru?) a tiro. Marcell Jacobs vince i Campionati Italiani: il 6.55 non ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) C’era grande attesa nella seconda e ultima giornata dei Campionati Assoluti Indoor dileggera di scena ad Ancona. Un menù ricchissimo di specialità e tra queste anche i 60 metri del campione olimpico dei 100 metri. L’azzurro, in preparazione per iindoor di Belgrado (Serbia) in programma dal 18 al 20 marzo, era in gara per la prima volta in Italia dopo i due ori a Cinque Cerchi conquistati a Tokyo (Giappone). Un percorso convincente quello dinei tre meeting a cui ha preso parte, con tre vittorie in altrettante partecipazioni: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz e 6.50 a Liévin, con il record italiano di 6.47 (da lui stabilito l’anno passato agli Europei indoor di Toru?) a tiro.vince i Campionati Italiani: il 6.55 non ...

