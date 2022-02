Uomini e Donne, Matteo Ranieri in bilico: la scelta è sempre più vicina (Di sabato 26 febbraio 2022) A Uomini e Donne il percorso del bel tronista Matteo Ranieri è ancora in bilico. La sua scelta è sempre più vicina? Il pubblico della rete non ha alcun dubbio a riguardo e la sua preferenza è ormai lampante. Uomini e Donne, per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico, in questo momento sta indagando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 26 febbraio 2022) Ail percorso del bel tronistaè ancora in. La suapiù? Il pubblico della rete non ha alcun dubbio a riguardo e la sua preferenza è ormai lampante., per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico, in questo momento sta indagando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

