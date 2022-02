Ucraina, Zelensky “Da Draghi sostegno all'uscita della Russia da Swift” (Di sabato 26 febbraio 2022) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – “Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l'estromissione della Russia dal sistema Swift e la fornitura di assistenza di difesa. L'Ucraina deve entrare a far parte dell'UE”. Così su Twitter il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.In un altro tweet, Zelensky commenta una conversazione con la presidente della Commissione Europea: “L'Ucraina sta combattendo l'invasore con le armi in mano, difendendo la sua libertà e il futuro europeo. Ho discusso con Von der Leyen di un'assistenza efficace al nostro paese da parte dell'Unione Europea in questa lotta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) KIEV () (ITALPRESS) – “Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati,e Italia. Marioin una conversazione telefonica ha sostenuto l'estromissionedal sistemae la fornitura di assistenza di difesa. L'deve entrare a far parte dell'UE”. Così su Twitter il presidente dell'Volodymyr.In un altro tweet,commenta una conversazione con la presidenteCommissione Europea: “L'sta combattendo l'invasore con le armi in mano, difendendo la sua libertà e il futuro europeo. Ho discusso con Von der Leyen di un'assistenza efficace al nostro paese da parte dell'Unione Europea in questa lotta ...

