**Ucraina: Borghi (Pd), 'mozione unitaria? Auspicio è massima unità Parlamento'** (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Sulle tecnicalità d'aula lavoreranno i capigruppo. Di certo l'Auspicio che noi facciamo in sede politica è quello che martedì ci sia la massima unità del Parlamento". Così Enrico Borghi del Pd all'Adnkronos in merito alla proposta di mozione unitaria avanzata da Fdi in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi sull'Ucraina martedì in Parlamento. "Vanno create le condizioni per una larga unità. Noi auspichiamo che sulle comunicazioni del premier Draghi ci sia la massima convergenza del Parlamento".

