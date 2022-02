Ucraina | appello ai cittadini | ' Abbattete cartelli stradali | aiutiamo i russi ad andare all' inferno'

Advertising

caritas_milano : «Chiediamo la vostra solidarietà, preghiera e sostegno» Tetiana Stawnychy, Presidente di Caritas Ukraine, lancia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L' appello di Zelensky agli europei: 'Venite a combattere con noi'. Il presidente chiede aiuti concreti a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La grande paura di Kiev col nemico alle porte Tanti scappano, molti altri restano: 'Ma per favore aiutate… - yulieykagomez : RT @VerdirameAndrea: UCRAINA- L'appello delle forze speciali russe, arrivate nei pressi di Kiev, ai soldati ucraini: 'Non siamo americani e… - Anna24023545 : RT @Marisabasile16: L'appello di una bimba Ucraina ferita dal fuoco nemico ???? #Kiev #Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina appello

Questa volta il Pontefice cita un passo del suodi pace per l'all'udienza generale di mercoledì scorso, 23 febbraio: "Gesù ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica della ...L'fa leva anche sui prigionieri, su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba ... ndr) catturati dalle forze ucraine, lanciando unin russo ai loro famigliari. "Portate a ...Dopo quello di ieri sera, Papa Francesco ha pubblicato sul suo profilo un altro messaggio di speranza in russo e in ucraino, oltre che nelle altre lingue compresi l’inglese e l’italiano. Questa volta ...In queste ore in cui l’Ucraina è sotto attacco, centinaia di migliaia di persone hanno lasciato le loro case e si stanno concentrando lungo le frontiere soprattutto ai valichi con la Polonia. Caritas- ...