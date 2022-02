Traffico Roma del 26-02-2022 ore 17:30 (Di sabato 26 febbraio 2022) Luceverde Roma Bentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla via trionfale rallentamenti in zona Monte Mario intanto a Largo Millesimo una manifestazione è parziale chiusura al Traffico sulla via Aurelia Antica Traffico rallentato all’altezza del Bivio per via della Pisana sul lungotevere rallentamenti all’altezza dell’isola Tiberina mentre in Piazza Bocca della Verità manifestazione E possibili temporali chiusure giornata Roma con altre manifestazioni manifestazioni in centro in Piazza Santi Apostoli con ripercussioni in un tratto di Piazza Venezia sfilata di carnevale trallallà Ostiense la Garbatella ad Appiano una mostra mercato a Largo Maccagno dal sui castelli intanto rallentamenti sulla via Appia in zona Ciampino dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla via trionfale rallentamenti in zona Monte Mario intanto a Largo Millesimo una manifestazione è parziale chiusura alsulla via Aurelia Anticarallentato all’altezza del Bivio per via della Pisana sul lungotevere rallentamenti all’altezza dell’isola Tiberina mentre in Piazza Bocca della Verità manifestazione E possibili temporali chiusure giornatacon altre manifestazioni manifestazioni in centro in Piazza Santi Apostoli con ripercussioni in un tratto di Piazza Venezia sfilata di carnevale trallallà Ostiense la Garbatella ad Appiano una mostra mercato a Largo Maccagno dal sui castelli intanto rallentamenti sulla via Appia in zona Ciampino dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un ...

