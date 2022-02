Sci | Ledecka vince la discesa di Crans Montana | deludono le azzurre

Advertising

Gazzetta_it : Sci, discesa di Crans: capolavoro Ledecka. Goggia, 11° posto per la Coppa #fisalpine - News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Ledecka incanta! Goggia 12ma ma 'marca' stretto Suter. Azzu… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci, Cdm: Ledecka vince la gara in discesa, Goggia dodicesima - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Cdm: Ledecka vince la gara in discesa, Goggia dodicesima - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Cdm: Ledecka vince la gara in discesa, Goggia dodicesima -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Ledecka

perfetta, azzurre in ritardo fin dalle prime porte. Prova pressoché perfetta per Ester, sempre all'attacco e con linee giuste nella parte alta, ma anche buona progressione nella zona ...In carriera è la terza vittoria in Coppa del Mondo diper, la seconda in discesa dopo Lake Louise 2019, mentre ricordiamo che in questa stagione era già stata terza a Cortina. La discesa ...Terza vittoria nella coppa del mondo di sci alpino per la strepitosa campionessa di Praga Ester Ledecka, oro olimpico a Pechino ma in snowboard, che in 1.30.17 si e' imposta nella prima delle due disc ...Terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino per Ester Ledecka. La ceca, campionessa olimpica nel PGS di Snowboard a Pechino, trionfa nella prima discesa di Crans Montana, tornando al s ...