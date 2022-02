Sci Alpino, Vinatzer: “Seconda manche mi dà fiducia per la gara, buona prova di squadra” (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo sciatore Alex Vinatzer, dopo il settimo posto conquistato nello slalom di Garmish, ha commentato la sua prestazione: “Non credevo di restare davanti così a lungo, poi è uscito anche il sole e quindi pensavo che mi andassero davanti più atleti. Comunque questa Seconda manche mi dà fiducia per la gara di domani. E’ successo tante volte, quest’anno, che quando ci sono due tipi di neve ci metto una manche per prendere il ritmo giusto. Non va bene, ma ci stiamo lavorando. Tutto sommato una buona prova di squadra”. Soddisfatto anche Gross, consapevole di poter ancora migliorare: “Una discreta prova, ancora non riesco a dare il 100%, come faccio in allenamento, ma il risultato mi dà fiducia per domani ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo sciatore Alex, dopo il settimo posto conquistato nello slalom di Garmish, ha commentato la sua prestazione: “Non credevo di restare davanti così a lungo, poi è uscito anche il sole e quindi pensavo che mi andassero davanti più atleti. Comunque questami dàper ladi domani. E’ successo tante volte, quest’anno, che quando ci sono due tipi di neve ci metto unaper prendere il ritmo giusto. Non va bene, ma ci stiamo lavorando. Tutto sommato unadi”. Soddisfatto anche Gross, consapevole di poter ancora migliorare: “Una discreta, ancora non riesco a dare il 100%, come faccio in allenamento, ma il risultato mi dàper domani ...

