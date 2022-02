Sci alpino, startlist slalom Garmisch 2022 27/2: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani (Di sabato 26 febbraio 2022) Domani si concede il bis sulla splendida “Gudiberg” di Garmisch-Partenkirchen (Germania), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sarà ancora una volta lo slalom a prendersi la scena sulle nevi teutoniche e le emozioni non mancheranno di certo. La prima manche è prevista alle ore 9.10, mentre la seconda è programmata alle 12.30 (entrambe in diretta tv su Eurosport1 e su RaiSport). Saranno sette gli azzurri al cancelletto di partenza: Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Federico Liberatore, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Simon Maurberger. Fari puntati sul campione olimpico Clement Noel che vuol confermarsi, ma tra i pali stretti la concorrenza non manca. I nomi di Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss-Solevaag, Manuel Feller, Linus Strasser, Loic Meillard e di Marco Schwarz sono da tenere in ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Domani si concede il bis sulla splendida “Gudiberg” di-Partenkirchen (Germania), tappa della Coppa del Mondo di scimaschile. Sarà ancora una volta loa prendersi la scena sulle nevi teutoniche e le emozioni non mancheranno di certo. La prima manche è prevista alle ore 9.10, mentre la seconda èta alle 12.30 (entrambe in diretta tv su Eurosport1 e su RaiSport). Saranno sette gli azzurri al cancelletto di partenza: Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Federico Liberatore, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Simon Maurberger. Fari puntati sul campione olimpico Clement Noel che vuol confermarsi, ma tra i pali stretti la concorrenza non manca. I nomi di Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss-Solevaag, Manuel Feller, Linus Strasser, Loic Meillard e di Marco Schwarz sono da tenere in ...

