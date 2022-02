Salernitana-Bologna | LE ULTIMISSIME | Djuric punta centrale | Barrow verso la conferma

(Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News Ladovrà vedersela contro ilnel match valido per la 27esima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 202) con inizio alle ore 15:00. I rossoblù, reduci dalla sconfitta patita in casa della Roma, vorranno riscattarsi davanti ai propri tifosi contro una diretta concorrente per la salvezza. Gli uomini di D'Aversa proveranno a contenere le folate offensive degli emiliani, sfruttando le ripartenze veloci. PROVVISORIE FORMULAZIONI: Radunovic; Djordjevic, Perticone, Bernardini, Vitale; Lopez, Schiavi; Akpa Akpro, Allan, Bocalon; Calaiò. Allenatore: Angelo Gregucci: Da Costa; De Maio, Danilo, Helander; Sansone, Poli, Pulgar, Krejci; Orsolini, Destro, Palacio. Allenatore: Roberto Donadoni? Possibile formazione ...

Advertising

yutomanga : RT @valeriovitali91: Alcuni numeri su #EmpoliJuve: - I toscani nelle ultime 10 hanno fatto 8 punti (peggio di loro solo Bologna, Venezia,… - TuttoSalerno : Salernitana, sulle spalle di Milan Djuric per battere il Bologna - Kimanlatiyor : Salernitana - Bologna ??17.00 ??S Sport 2 ????@ssportplustr ???@ibrahimyaldiiz - mattinodinapoli : Salernitana-Bologna live dalle 15: Nicola cerca la prima vittoria - Freddy13Perez : Salernitana vs Bologna, 10:05AM. -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Bologna

DIRETTA: I CAMPANI VOGLIONO STUPIRE! La diretta di, in programma sabato 26 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio Arechi, rappresenta un match decisivo, soprattutto per ...Le probabili ...La Salernitana ultima ha cambiato volto, allenatore e marcia. Ed ora ha bisogno di punti pesanti per sperare in una salvezza miracolosa. Finora il gioco c'è, ora l'occasione contro ...Allo stadio Arechi, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi, Salernitana e Bologna, ...