Robert Pattinson | chi è l’attore di The Batman | carriera | vita privata e curiosità

A Verissimo, oggi sabato 26 febbraio, arriva un ospite d'eccezione: è Robert Pattinson, l'attore di Batman noto anche per i suoi ruoli in Harry Potter e Twilight Robert Douglas Thomas Pattinson, questo il nome completo, è nato a Londra il 13 maggio 1986. Esordisce nel mondo del cinema interpretando Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco nel 2005, mentre tre anni dopo diventa Edward Cullen nella saga cinematografica di Twilight, composta da cinque film. Grazie a queste interpretazioni, Pattinson diventa uno degli attori più celebri e pagati al mondo. In seguito recita in Remember Me (2010) e Come l'acqua per gli elefanti (2011), per poi prendere una scelta diversa nella sua carriera. Decide infatti di evitare ruoli ...

