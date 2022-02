(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Sa) – Meditata ma dura sia nei toni che nei contenuti. Arriva, venerdì sera l’analisi delDaniele Milano sul sequestro a cui è stata sottoposta una importante area parking sul territorio comunale. Milano afferma: “IlLuna Rossa di Amalfi è stato sottoposto a sequestro. Sono molto dispiaciuto per i disagi che cittadini, ospiti ed imprese conseguentemente patiranno. Faremo tutto quanto necessario affinché possano durare il meno possibile e, con Amalfi Mobilità, abbiamo scelto di farci assistere dal prof. avv. Giuseppe Della Monica. Nei prossimi giorni – atti alla mano – darò le dovute spiegazioni alla cittadinanza. E sarà ben chiaro a tutti chi lavora per risolvere problemi ereditati e chi, pensando di far danno a una parte politica, colpisce al cuore la città”. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** Parcheggio sequestrato, le accuse (politiche) del #Sindaco ** - salernotoday : Sequestrato il parcheggio di Amalfi, il sindaco: 'Chi pensa di far danno a una parte politica, colpisce al cuore la… - salernonotizie : Servizio antincendio non a norma: sequestrato il parcheggio Luna Rossa ad Amalfi - positanonews : Amalfi. Sequestrato il parcheggio Luna Rossa. tra le #news - positanonews : #Copertina #Cronaca Amalfi. Sequestrato il parcheggio Luna Rossa. -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggio sequestrato

Ma anche prima che entrasse in attività, ilfu contestato per aver minato, con i lavori di scavo, l'equilibrio del costone roccioso sovrastante.dai Nor ilLuna Rossa I box in alto: Salernitana, banca e Dc. E' morto Nicola Esposito. Il ricordo di Andria Dopo le elezioni Tommasetti trombato anche all'Università. Fuori ...Dieci denunce per danneggiamento, gestione illecita di rifiuti e occupazione abusiva. E’ il bilancio dell’ultima settimana di lavoro del reparto ambientale della Polizia municipale, guidato dal comand ...Un acquapark abusivo è stato sequestrato ad Eboli. In azione gli agenti della Polizia Municipale, i quali hanno apposto i sigilli ad un’area di 4mila metri quadri a Santa Cecilia dove erano stati ...