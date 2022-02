Non ci sono le condizioni per giocare: arriva l’inevitabile ufficialità (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News Manca poco meno di un mese alla fine della stagione regolare del campionato di Serie C e, dopo il rinvio del match Avellino-Catania a causa delle avverse condizioni meteo, ecco che arriva la notizia ufficiale: il Comitato Regionale Campano ha disposto il rinvio della gara fra i irpini e gli etnei in programma per il prossimo 8 marzo allo stadio Partenio-Lombardi. La decisione è stata presa "in considerazione della situazione esistente sul territorio campano e nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal„Carta delle misure minime da adottare in occasione di eventi sportivi„".? Di recente, la sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo del Qatar 2022 tra Stati Uniti e Honduras è stata giocata molte volte in condizioni difficili, a -16 gradi, ed è stata in grado di abbattere due giocatori della squadra ospite che ... Leggi su goalnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News Manca poco meno di un mese alla fine della stagione regolare del campionato di Serie C e, dopo il rinvio del match Avellino-Catania a causa delle avversemeteo, ecco chela notizia ufficiale: il Comitato Regionale Campano ha disposto il rinvio della gara fra i irpini e gli etnei in programma per il prossimo 8 marzo allo stadio Partenio-Lombardi. La decisione è stata presa "in considerazione della situazione esistente sul territorio campano e nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal„Carta delle misure minime da adottare in occasione di eventi sportivi„".? Di recente, la sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo del Qatar 2022 tra Stati Uniti e Honduras è stata giocata molte volte indifficili, a -16 gradi, ed è stata in grado di abbattere due giocatori della squadra ospite che ...

Advertising

silvia_sb_ : La custode del mio palazzo è ucraina, ingegnera, poliglotta. Piange per i figli rimasti soli a Kyiv. La seconda dov… - Quirinale : #Mattarella: I popoli d’#Europa non possono essere e non sono disposti a piegarsi alla violenza della forza oggi ut… - riotta : Putin dichiarò @DavidSassoli persona non grata a Mosca un anno fa per la difesa dei diritti umani. David rispose 'A… - lucace63 : @fanpage Ma di preciso tutti quelli che scrivono che tornerebbero volentieri alle stufe a legna o che preferirebber… - shtuiothashuvot : Dopo di che si tratta semplicemente di abituare la gente all'idea che se non sono particolarmente fragili, va bene… -