"Non c'è Coviddi": per l'Ucraina si può scendere in piazza (Di sabato 26 febbraio 2022) Basta, finita la pandemia, non c'è più coviddì. La sinistra chiusurista, cavillista, anaffettiva, tutta lockdown e lasciapassare, l'homo piddinus spione, delatore, paranoide, burocrate, inguaribilmente stronzo, sempre pronto a denunciare assembramenti, a maledire quattro amici al bar, a proibire anche il respiro, il piddinus trinariciutus padulus si scuote dal torpore di una emergenza ormai consunta e ne trova un'altra: tutti in piazza "per l'Ucraina". Della quale ai piddini non può fregare di meno e comunque molto meno dell'ultimo smaltino gender per bambini o della nuova favolosa zuppa di farro bio (servita da Venancio, il cameriere di Daniele Capezzone), ma è il riflesso condizionato da "è scoppiata la guerra e non ho niente da mettermi". Via, tutti fuori, all'aperto, la sinistra sciama e si conta, ma quali proibizioni, quali concentramenti, oh, ma ...

