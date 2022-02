Milan – Inter, Fiorentina – Juve: le semifinali di Coppa Italia (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb – Poche ore prima di prenderne 4 dal Milan, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri l’ha definita “una delle competizioni più antisportive del mondo”. Ma ha anche dei difetti, aggiungiamo noi: battute a parte, la tanto contestata – nonché da più parti sminuita – Coppa Italia è arrivata alle semifinali. Saranno quindi le Milanesi, che si sfideranno nell’ennesima stracittadina – gara di andata martedì prossimo, ritorno il 20 aprile – Fiorentina e Juventus (in entrambe le occasioni i giorni successivi al derby meneghino) a contendersi i due posti per la finale di Roma dell’11 maggio. Per la Coppa Italia le Milanesi appannate ma ancora protagoniste Si rincorrono in testa alla classifica da ormai 18 mesi: non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb – Poche ore prima di prenderne 4 dal, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri l’ha definita “una delle competizioni più antisportive del mondo”. Ma ha anche dei difetti, aggiungiamo noi: battute a parte, la tanto contestata – nonché da più parti sminuita –è arrivata alle. Saranno quindi leesi, che si sfideranno nell’ennesima stracittadina – gara di andata martedì prossimo, ritorno il 20 aprile –ntus (in entrambe le occasioni i giorni successivi al derby meneghino) a contendersi i due posti per la finale di Roma dell’11 maggio. Per laleesi appannate ma ancora protagoniste Si rincorrono in testa alla classifica da ormai 18 mesi: non ...

