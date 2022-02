Milan, Di Stefano: “Maldini? Prima volta che parla di arbitri. Toni garbati” (Di sabato 26 febbraio 2022) Peppe Di Stefano ha parlato degli interventi di Paolo Maldini e Stefano Pioli dopo l'errore arbitrale a sfavore in Milan-Udinese Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) Peppe Dihato degli interventi di PaoloPioli dopo l'errore arbitrale a sfavore in-Udinese

Advertising

notizie_milan : Di Stefano dopo Milan-Udinese: “Ora si lavora su due binari…” - gilnar76 : Di Stefano: «Maldini e il #Milan hanno protestato in maniera elegante» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #DiStefano: «#Maldini e il #Milan hanno protestato in maniera elegante» - Damiano__89 : @Riccardo_BamBam il Milan ha esattamente 1 punto in più dello scorso anno, e la guida tecnica è rimasta appunto Ste… - bmark85 : @Stefano_Casti Ancora con questo? È la mentalità che conta. Le persone guardano la formazione e pensano che tanto q… -