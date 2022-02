LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer comanda e recupera già 10 posizioni (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Alexis Pinturault aveva 13 centesimi su Strolz ma lascia già 4 decimi in vetta. Il francese continua a perdere e non va oltre una misera decima posizione a 85. Al via Sandro Simonet, settimo della prima manche. 13.13 Johannes Strolz comanda con 28 centesimi su Vinatzer, quindi 3° Salarich a 35 e Matt a 36. Quinto McGrath a 38 e Gross sesto a 53. 13.11 Johannes Strolz, oro olimpico della combinata, tiene bene nel primo settore, si conferma anche a metà pista e va a concludere al comando con 28 centesimi su Vinatzer! Finisce il sogno di rimonta epica per l’azzurro che, comunque, sarà nei 10. Ed ora Alexis Pinturault, 8° della prima manche. 13.09 Marco Schwarz, decimo dopo la prima manche, aveva 62 centesimi su ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15is Pinturault aveva 13 centesimi su Strolz ma lascia già 4 decimi in vetta. Il francese continua a perdere e non va oltre una misera decima posizione a 85. Al via Sandro Simonet, settimo della prima manche. 13.13 Johannes Strolzcon 28 centesimi su, quindi 3° Salarich a 35 e Matt a 36. Quinto McGrath a 38 e Gross sesto a 53. 13.11 Johannes Strolz, oro olimpico della combinata, tiene bene nel primo settore, si conferma anche a metà pista e va a concludere al comando con 28 centesimi su! Finisce il sogno di rimonta epica per l’azzurro che, comunque, sarà nei 10. Ed orais Pinturault, 8° della prima manche. 13.09 Marco Schwarz, decimo dopo la prima manche, aveva 62 centesimi su ...

