Leuven-Anderlecht sospesa per un’emergenza sugli spalti | malore per un tifoso

(Di sabato 26 febbraio 2022) La partita traè stata interrotta a causa di. Secondo quanto filtra dal belgio, unsi è infatti sentito male ed è stato fermato il gioco per consentire i soccorsi. Tanta la preoccupazione, i tifosi hanno cominciato a fischiare con veemenza per richiamare l’attenzione dell’arbitro che ha interrotto le due squadre. Un’ambulanza, dopo alcuni minuti di intervento, ha lasciato in fretta e furia lo stadio. La partita è valida per la Jupiler League, il massimo campionato belga. Dopo una sospensione di circa quindici minuti, la partita è ricominciata, nella speranza che ilche ha avuto ilpossa riprendersi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Belgio, #LeuvenAnderlecht sospesa: malore per un tifoso -

Ultime Notizie dalla rete : Leuven Anderlecht

numero-diez.com

Truiden 18:3020:45 BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA Blooming - Universitario de Vinto 5 - 0 (Finale) Palmaflor - Oriente Petrolero 20:00 Santa Cruz - The Strongest 20:00 ...Truiden 18:3020:45 BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA Blooming - Universitario de Vinto 01:00 Palmaflor - Oriente Petrolero 20:00 Santa Cruz - The Strongest 20:00 Tomayapo - ...Drama tijdens het duel tussen OH Leuven en Anderlecht. Na iets meer dan een kwartier voetballen legde Erik Lambrechts plots de wedstrijd stil. In de ...La partita tra RSC Anderlecht e Oud-Heverlee Leuven è stata interrotta a causa di un’emergenza sugli spalti. Un tifoso si è infatti sentito male ed è stato fermato il gioco per consentire i soccorsi.