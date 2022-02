La Cremonese torna in vetta: sorpasso al Brescia frenato dal Como. Il Parma ne fa 4 (Di sabato 26 febbraio 2022) La Cremonese vola in vetta e supera il Brescia. La squadra di Inzaghi non va oltre il pareggio a Como: finisce 1 - 1. Gli uomini di Pecchia si prendono i tre punti in trasferta al Liberati contro la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Lavola ine supera il. La squadra di Inzaghi non va oltre il pareggio a: finisce 1 - 1. Gli uomini di Pecchia si prendono i tre punti in trasferta al Liberati contro la ...

