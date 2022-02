Juve, già programmata una cessione (Di sabato 26 febbraio 2022) La Juventus sta valutando la cessione di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese a Torino non è mai decollato, guadagna 7 milioni di... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Lantus sta valutando ladi Adrien Rabiot. Il centrocampista francese a Torino non è mai decollato, guadagna 7 milioni di...

Ultime Notizie dalla rete : Juve già Vlahovic già pensa alla Fiorentina: la frase per i tifosi viola La Juventus ha vinto al Castellani per 3 - 2 contro un ottimo Empoli grazie alla rete di Moise Kean e alla stupenda doppietta di Dusan Vlahovic. Il serbo si è preso la squadra sulle spalle, e tra la ...

Empoli - Juventus 2 - 3: Vlahovic fa doppietta e trascina ancora i bianconeri EMPOLI - A Empoli la Juve ha fatto la Juve e ha trovato quel che cercava: gioco, gol, punti. Grazie alla doppietta di Vlahovic, certo, ma ...Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già ...

Kulusevski, altro gol al Tottenham: alla Juventus già lo rimpiangono